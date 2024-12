Il colpo al clan di Mazara, arrestato anche il re dei supermercati Luigi Prenci

C’è anche un grosso imprenditore nel settore della distribuzione alimentare nell’indagine della Dda di Palermo sul clan mafioso di Mazara del Vallo. Nel corso delle investigazioni è stato possibile ricostruire le dinamiche criminali che hanno favorito lo sviluppo, nel Trapanese, di una capillare rete di supermercati riconducibile all’imprenditore Luigi Prenci, 54 anni che è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Forte di un rapporto diretto con il vertice storico del mandamento mafioso di Mazara del Vallo sin dalla metà degli anni 2000, Prenci avrebbe potuto espandere la propria sfera di affari in diversi settori acquisendo la proprietà e la gestione di numerose società. In cambio del sostegno garantitogli dall’associazione mafiosa, l’imprenditore avrebbe assicurato a Cosa nostra l’assunzione di affiliati e di loro parenti, aiuti finanziari per l’avvio di nuove attività economiche e l’acquisto di beni messi all’asta e riconducibili a prestanomi in modo da farli tornare nella disponibilità dei boss.