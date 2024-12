Trapani, sequestrati oltre 15 mila prodotti natalizi non a norma

Prosegue l’attività della guardia di finanza di Trapani a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri in vista dell’approssimarsi delle festività natalizie. In questi giorni, i militari della compagnia di Alcamo hanno eseguito un controllo presso un iperstore della città, rinvenendo e sequestrando oltre 15.400 prodotti di vario genere, tra cui articoli natalizi, di cartoleria ed elettronici nonché prodotti di plastica destinati all’uso alimentare, del tutto privi delle etichette riportanti le indicazioni previste dal Codice del consumo, e quindi potenzialmente non sicuri per il consumatore.

Tutti i prodotti esposti alla vendita, infatti, devono obbligatoriamente riportare le indicazioni minime in lingua italiana con le informazioni circa il luogo d’origine, il nome del produttore o dell’importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. All’esercente sono state contestate violazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 25 mila euro. Durante il controllo, inoltre, le fiamme gialle alcamesi hanno individuato nel medesimo negozio un lavoratore in nero, per il quale si è proceduto alla contestazione nei confronti del titolare della prevista sanzione fino ad un massimo di 11700 euro, e alla diffida normativamente prevista ad assumere il dipendente per non meno di tre mesi.