Rubano 1500 metri di cavi elettrici di rame: al buio la periferia di Marsala

Circa 1.500 metri di cavi elettrici sono stati rubati, a Marsala, dagli impianti di pubblica illuminazione nella zona tra le contrade Bufalata e Rakalia, sulla strada a scorrimento veloce che collega la città all’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi.

Il furto, che ha lasciato al buio una vasta zona dell’entroterra marsalese, è stato scoperto dai tecnici comunali, che hanno effettuato un sopralluogo dopo una segnalazione. I ladri hanno forzato i pozzetti di derivazione, relativi a 15 campate di fili, portando via i cavi di rame.

«L'assessorato ai Lavori pubblici, già impegnato a ripristinare la pubblica illuminazione in zone che hanno subito analoghi furti - si legge in una nota del Comune - dovrà ora trovare le risorse per fronteggiare questo nuovo atto delinquenziale. L’amministrazione comunale, che ha prontamente denunciato il furto alle forze dell’ordine, invita la cittadinanza a segnalare eventuali movimenti sospetti in prossimità di quadri elettrici ubicati nel territorio».