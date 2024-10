Trapani, offre alla madre per colazione i biscotti fatti in casa: dentro c'era droga

Prepara biscotti stupefacentì e li offre alla madre che si sente male. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un 17enne di San Vito lo Capo, nel Trapanese. I carabinieri sono intervenuto nell’ospedale Sant'Antonio di Trapani dove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio. È così emerso che il ragazzo, di buon mattino, ha offerto alla madre per la colazione la «specialità» appena preparata. La donna ha mangiato due biscotti e, a distanza di poco tempo, ha accusato dei dolori tali da essere ricoverata nella struttura ospedaliera dove si è scoperto che fra gli ingredienti c'era sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato due involucri di hashish per complessivi 750 grammi, 40 dosi di ketamina (per un peso di 16 grammi), 220 di marijuana, oltre duemila euro in contanti e vari sacchetti di 'biscotti stupefacentì appena sfornati. Il ragazzo, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura alternativa del collocamento in comunità di recupero.