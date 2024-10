Stalking, maltrattamenti e atti persecutori: 2 arresti e 5 misure cautelari nel Trapanese

I carabinieri di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano hanno arrestato due persone ed eseguito cinque misure cautelari, emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori.

In particolare: due persone (un 44enne e un 26enne) sono state tratte in arresto in flagranza di reato, poiché sorprese nei pressi delle abitazioni delle ex conviventi, in violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento cui erano sottoposti.

Tre persone (un 36enne, un 26enne e un 20enne) sono finite ai domiciliari per inosservanze dei provvedimenti di divieto di avvicinamento cui erano sottoposti. Altri due (un 51enne e un 35enne) sono state colpite dalle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori.