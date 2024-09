L'incendio di Favignana, individuato e denunciato l'uomo che ha causato il rogo

I carabinieri hanno individuato e denunciato per incendio colposo l’uomo che ieri avrebbe causato accidentalmente il propagarsi delle fiamme a Favignana. L’indagato, dopo aver acceso delle sterpaglie per fare pulizia, avrebbe perso il controllo delle fiamme che con il vento si sono propagate rapidamente andando a minacciare delle abitazioni evacuate dai carabinieri. L’incendio è stato domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco giunti da Trapani e di un’autobotte messa a disposizione dal Comune per cercare di limitare i danni.