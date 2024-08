Trapani, tenta un «cavallo di ritorno» mentre è ai domiciliari e finisce in carcere per estorsione

I carabinieri di Trapani hanno eseguito una misura cautelare in carcere per il reato di estorsione nei confronti di un trapanese di 39 anni, con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

I militari dell’Arma, nel corso di un controllo nell’abitazione dell’uomo che si trovava agli arresti domiciliari, notavano la presenza di due persone intente a spingere un motociclo dal cortile dell’abitazione.

Dagli accertamenti, emergeva che il motociclo era stato loro rubato qualche giorno prima e che il pregiudicato aveva provveduto alla sua restituzione, dietro pagamento di una somma di denaro.

In virtù degli elementi indiziari raccolti il gip del Tribunale di Trapani ne ha disposto l’immediata traduzione nel carcere di Trapani.