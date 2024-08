Campobello di Mazara, malore mentre fa il bagno: morta una turista di 28 anni

È una turista cinese di 28 anni la vittima di stamattina nelle acque di Torretta Granitola (Campobello di Mazara). La giovane era al mare col compagno, siciliano d’origine, e ha iniziato a nuotare in mare che pare fosse calmo. A un certo punto ha accusato un malore ed è stata soccorsa da un bagnante con una tavola da surf gonfiabile. Quando è stata trasportata a riva per la donna non c’è stato più nulla da fare.