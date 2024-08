Scoperte tre discariche abusive a Marsala, 4 denunciati

I carabinieri forestali del centro anticrimine natura Palermo - distaccamento di Trapani hanno denunciato 4 persone per illeciti in materia ambientale. In particolare: due marsalesi di 48 e 44 anni sono stati sorpresi in contrada da Matarocco nel comune di Marsala mentre trasportavano e scaricavano illecitamente rifiuti speciali pericolosi (infissi in legno, materiale plastico e scarti vegetali). Oltre a procedere al sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto, i carabinieri hanno verificato che i rifiuti venissero poi correttamente smaltiti presso il centro di raccolta comunale.

Un uomo di 60 anni di Marsala è stato sorpreso in contrada Cardilla mentre scaricava da un autocarro scarti vegetali, materiale in plastica e rottami di autovettura per circa 100 kg. Anche in questa circostanza il mezzo è stato sequestrato e i rifiuti sono stati regolarmente smaltiti.

Un uomo di 51 anni di Marsala, in contrada Scacciaiazzo, avrebbe adibito una cava a discarica abusiva non autorizzata di rifiuti pericolosi per una estensione di circa 4.000 metri quadrati. All’interno sono stati trovati materassi, tubi in plastica per l’irrigazione, sanitari, infissi in legno, carta catramata, pezzi di autovettura, sfabbricidi, tapparelle in plastica, vetro frantumato e materiale ferroso per una quantità di circa 3.000 metri cubi.