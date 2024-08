San Vito Lo Capo, blitz all'alba: rimossi dalla spiaggia libera ombrelloni, sedie e anche teli da mare incustoditi

La spiaggia libera di San Vito Lo Capo nuovamente al centro di controlli da parte di guardia costiera, carabinieri e polizia municipale. Ancora una volta l’attività congiunta delle forze dell’ordine ha di fatto liberato la spiaggia dalle attrezzature abbandonate e non presidiate, tra cui asciugamani, ombrelloni, porta ombrelloni, gonfiabili di varia natura.

L’attività è stata svolta all’alba di ieri, primo agosto: pattugliato l’intero litorale per prevenire e sanzionare l’abusiva occupazione di spazi liberi. Tutte le attrezzature abbandonate e lasciate incustodite sulla spiaggia sono state nuovamente rimosse per liberare ancora una volta il tratto di costa e renderlo fruibile a tutti i bagnanti, altrimenti obbligati a cercare postazioni lontane dalla riva del mare o decentrate rispetto all’intero litorale.

L’attività, oramai programmata ad intervalli regolari che saranno intensificati nel mese di agosto, ha permesso di fare rispettare il divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del preposizionamento sull’arenile di ombrelloni, sdraio e lettini ad inizio giornata ed in assenza di bagnanti e turisti. Molti villeggianti, poi, all'alba arrivano in spiaggia per piazzare il telo da mare e tenere occupato il posto. Anche i teli da mare sono stati rimossi.