Rubati i cavi elettrici, al buio un tratto del lungomare di Marsala

Un furto di cavi elettrici ha lasciato al buio nelle ore notturne un tratto del lungomare sud di Marsala, la strada provinciale 84 in questo periodo molto trafficata perché conduce alle migliaia di villette estive costruite in prossimità delle spiagge.

Il danno economico provocato dai ladri di rame, spiega una nota del Comune di Marsala, è di circa 190 mila euro. È la somma necessaria sia all’acquisto dei nuovi cavi, ma anche ai lavori di per il ripristino degli impianti di illuminazione pubblica, danneggiati dai ladri, che hanno compromesso le strutture portanti. «La gravità dei danneggiamenti - continua la nota del Comune - unita alla mancanza di fondi, comporta che i tempi tecnici per il ripristino dell’illuminazione dipendono dalla gara d’appalto che potrà essere bandita subito dopo l’approvazione del bilancio comunale (nei prossimi giorni la votazione a Sala delle Lapidi). La somma preventivata, infatti, non consente un affido diretto dei lavori di ripristino». Il lungomare sud, quindi, rimarrà ancora al buio per qualche tempo. «In attesa di iniziare gli interventi - dichiara l’assessore comunale Ivan Gerardi - abbiamo chiesto al Libero Consorzio di Trapani (ex Provincia, ndr), competente per quel tratto di strada, di collocare dei dispositivi catarifrangenti per garantire la sicurezza della viabilità. Siamo consapevoli dei disagi causati da questa situazione e stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare l’illuminazione pubblica nel più breve tempo possibile». Un altro furto analogo, sempre sul lungomare sud, era stato messo a segno lo scorso mese di maggio. In quel caso, i danni furono valutati in circa 150 mila euro.