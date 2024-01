Il secolo di vita di Maria Giovanna, è la terza centenaria del 2024 a Castellammare del Golfo

Il 2024 è appena cominciato e a Castellammare del Golfo hanno festeggiato i 100 anni in tre. L’ultima è stata, oggi, Maria Giovanna Galante, in forma e perfettamente lucida ma non vedente. Altre due nonnine, Maria Vincenza Galante e Antonina Cruciata hanno spento le candeline nei giorni scorsi.

Maria Giovanna Galante ha avuto tre figli maschi ma solo due sono viventi ed ha tre nipoti. Vive con il figlio ed è accudita dai familiari.

«Tanti auguri a nonna Maria Giovanna Antonia Galante terza centenaria di Castellammare del Golfo a 21 giorni dall’inizio dell’anno - dice il sindaco Giuseppe Fausto che le ha consegnato dei fiori e una targa ricordo- Le nostre nonnine hanno vissuto la storia, tra guerra, pandemie e conquiste epocali. Lieto che in città ci siano ben tre donne centenarie, esempio di forza, resistenza e conoscenza. Probabilmente la qualità della vita dei piccoli centri aiuta e i nonnini ultracentenari sono un bell’esempio di positività per la nostra città».