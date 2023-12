Trapani, coltivava cannabis e la usava per scopi terapeutici: assolto un uomo di 42 anni di Paceco

Per la prima volta il Tribunale di Trapani ha riconosciuto la non punibilità per uso terapeutico della cannabis. Per un 42enne di Paceco, dopo tre anni di processo, arriva l'assoluzione. L'uomo era accusato di coltivazione di canapa indiana e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma lui quella cannabis la utilizzava per scopi terapeutici. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Gaspare Sammartano che ha accolto la tesi difensiva del legale dell'imputato, l'avvocato Josèmaria Ingrassia.

Il pm aveva chiesto quattro mesi di reclusione e ottocento euro di multa. «Il fatto non costituisce reato», con questa formula è stata scritta la parola fine ad un incubo iniziato per l'uomo, il 5 settembre del 2020 quando i carabinieri si recarono nella sua casa ed eseguirono una perquisizione culminata nel rinvenimento e nel sequestro di sette piantine di canapa e nella denuncia del possessore che venne rinviato a giudizio.

Il 42enne, titolare di un distributore di benzina, sposato, con figli, però, «non coltivava droga per cederla ad assuntori ma per scopi terapeutici», come ha dimostrato l'avvocato Ingrassia nel corso del processo. L'imputato, fin da giovane è affetto da una grave forma di diabete. Con il progredire della malattia sono sopraggiunti anche gravi problemi di insonnia che ne pregiudicavano il rendimento lavorativo. «Così si è rivolto – sostiene il legale – al Servizio sanitario nazionale. Gli sono stati prescritti degli ipnotici la cui pericolosità in caso di uso continuato è documentata dalla letteratura medica internazionale». Il pacecoto, per non compromettere ulteriormente la propria salute, aveva abbandonato i farmaci, «trovando beneficio – ha spiegato Ingrassia - nell' assunzione di canapa di cui faceva uso, responsabilmente, mezzora prima di andare a dormire». Ora l'assoluzione.