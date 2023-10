Ripartono gli incendi nelle province di Palermo e Trapani: il più vasto a Caccamo

La lunga estate di fuoco in Sicilia sembra non trovare una fine. Nel giorno dell'ennesima allerta rossa per il rischio incendi sull'Isola, si registrano già dei roghi nelle province di Palermo e di Trapani. Il più vasto in contrada Musotto a Caccamo, dove sono in azione varie squadre dei vigili del fuoco e i forestali. Le fiamme, spinta dal vento di scirocco, si sono diffuse nel giro di pochi minuti ed è stato necessario anche l'intervento aereo.

La zona è lontana dal centro abitato, ma impervia. Incendio anche nella zona di Piano Stoppa a Misilmeri: anche qui i vigili del fuoco sono in azione per cercare di circoscrivere le fiamme nel minor tempo possibile ed evitare che vengano coinvolte altre aree, già fortemente colpite dai roghi di luglio e settembre. A Palermo, fiamme anche nelle aiuole dello spartitraffico di viale Regione Siciliana. Incendi all'altezza dell'ex Motel Agip e vicino all'ex Grande Migliore. Il fumo ha invaso le carreggiate su più punti, limitando la visibilità agli automobilisti e provocando forti rallentamenti al traffico. Roghi anche ad Altofonte e in via Ernesto Basile.

In provincia di Trapani il fuoco ha divorato ettari di macchia mediterranea su Monte Luziano, nella zona di Buseto Palizzolo. L'incendio è divampato nella notte e in mattinata non era ancora stato domato. Amarissime le parole del sindaco, Francesco Poma: «Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto a Monte Luziano. È davvero sconvolgente sentire che delle persone irresponsabili abbiano appiccato un incendio che ha messo a rischio la vita delle persone e causato danni significativi». Il sindaco plaude al lavoro di chi è impegnato sul fronte dell'incendio: «I vigili del fuoco - scrive in un post sui social - sono ancora alle prese per domare le fiamme. È importante riconoscere l'importanza del lavoro dei vigili del fuoco e dei cittadini volontari che si sono uniti per combattere il rogo e proteggere le vite e le proprietà nella zona. Questi individui coraggiosi meritano il nostro riconoscimento e gratitudine per i loro sforzi eroici». Poi rivolge un appello alla cittadinanza: «È fondamentale combattere chi compie atti così distruttivi e mette a rischio la sicurezza delle persone e dell'ambiente, quindi spero nella collaborazione tra la comunità e le autorità per affrontare questa sfida. Segnalare comportamenti sospetti e contribuire alle indagini può essere un modo per contribuire a garantire che chi appicca incendi dolosi venga fermato e punito. La protezione dell'ambiente è una responsabilità di tutti noi. Preservare e tutelare il nostro ambiente naturale è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Viva la solidarietà e la collaborazione tra la comunità e le forze dell’ordine. Gesti fondamentali in momenti di crisi come questo».

Nella foto l'incendio sul Monte Luziano (dalla pagina Facebook del sindaco di Buseto Palizzolo, Francesco Poma