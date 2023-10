Riaperta la strada che conduce a Scopello e alla Riserva dello Zingaro

Da oggi riaperto il tratto della strada provinciale 63 in località Scopello, a Castellammare del Golfo, chiuso per consentire i lavori di messa in sicurezza, dopo il crollo di parete rocciosa, avvenuto lo scorso 1 ottobre. Si tratta del tratto che porta alla riserva dello Zingaro ed alla tonnara di Scopello, una strada molto trafficata soprattutto dai turisti presenti in queste calde giornate siciliane.

I lavori sono stati avviati dal libero consorzio di Trapani. Dopo il cedimento, i tecnici del libero consorzio avevano previsto solo un restringimento della carreggiata durato qualche giorno, adesso è completamente libera dopo la messa in sicurezza.

Soddisfatto il sindaco di Castellammare del Golfo che dopo la riapertura ha voluto ringraziare per la celerità la dottoressa Maria Concetta Antinoro, neo commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani, il responsabile dell’ottavo servizio, il geometra Massimo Castiglione e il geologo Ninni Barbera.