Marsala, sorpreso mentre appicca un incendio: bloccato e denunciato un sessantenne

E' stato sorpreso mentre dava fuoco a un grosso cumulo di rifiuti. Nella giornata dell'allerta rossa per il rischio incendi in Sicilia, un sessantenne di Marsala è stato bloccato dai carabinieri: il suo gesto ha provocato un vastissimo rogo che è stato circoscritto soltanto grazie all'intervento dei militari e dei vigili del fuoco, già al lavoro per i roghi che stanno colpendo in queste ore le province di Trapani e di Palermo.

Proprio in quell'area è stata trovata una grossa quantità di rifiuti plastici, edili e gomme d'auto. Una vera e propria bomba ecologica che se fosse stata raggiunta completamente dalle fiamme, avrebbe provocato conseguenze ancora più gravi. Il sessantenne è stato portato in caserma e per lui è scattata la denuncia. E' accusato di combustione illecita di rifiuti. Nel corso della mattinata altre pattuglie hanno monitorato la zona sud di Marsala, specialmente quella in cui si trovano terreni incolti, tra i più coinvolti negli incendi che già a luglio e a settembre hanno colpito pesantemente il Trapanese.