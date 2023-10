Erice, la settimana della protezione civile: l'incontro con gli studenti

La “settimana Nazionale della Protezione Civile” ha visto stamane come protagonisti di un momento di incontro e confronto gli studenti dell'Istituto Scolastico “G. Pagoto” e di altri studenti di altre scuole. Agli studenti presenti presso l'Auditorium sono state fornite informazioni soprattutto sui temi legati alla protezione civile e al primo soccorso e questo grazie al prezioso supporto del dottore Filippo Milazzo. Alla settimana nazionale della protezione civile ha aderito anche il Comune di Erice.

«Abbiamo aderito con convinzione all'invito del Dipartimento regionale della Protezione civile che ha richiesto ai Comuni un impegno attivo nella promozione delle conoscenze sui temi che attengono alle emergenze – hanno commentato il sindaco Daniela Toscano e l'assessore al ramo, Paolo Genco -. Erice, soprattutto grazie all'impegno del responsabile comunale della Protezione civile, del dottore Giuseppe Tilotta, ha sempre manifestato attenzione ed interesse in tal senso e, in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, abbiamo ritenuto importante attivare anche un confronto aperto e costruttivo con gli studenti che possa rafforzare la consapevolezza dell'importanza della sicurezza tra le nuove generazioni. Essi, con la loro visione fresca del mondo, rappresentano il nostro futuro e i semi che si piantano oggi, in termini di sensibilizzazione, produrranno effetti domani nella direzione della sicurezza delle nostre comunità”. Nel corso del dibattito che si è creato, i ragazzi hanno manifestato coinvolgimento attraverso domande, contributi ed idee. «Riteniamo – conclude il sindaco - tutto ciò cruciale per affrontare le sfide legate alla prevenzione e alla gestione delle emergenze future, e per costruire una comunità ancora più sicura».

Agli studenti dell'Istituto Pagoto e di altre scuole del territorio presenti all'incontro alla fine sono stati distribuiti dei cappellini personalizzati.