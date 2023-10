Giallo nel Trapanese: giovane passeggia sui binari e viene ucciso da un treno, corse annullate

Giallo nel Trapanese per la morte di un giovane avvenuta ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, il giovane camminava sui binari, nel tratto tra Campobello di Mazara e Castelvetrano, quando è stato investito da un treno partito alle 20,46 dalla stazione di Trapani.

Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare, l'impatto è stato fatale. Fermato il treno, sono stati allertati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente è giunta la polizia ferroviaria e i sanitari con un'ambulanza, ma per il giovane non c'era più nulla da fare.

È stata aperta una inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sembrerebbe che il ragazzo si trovasse solo al momento dell'incidente. Tutte le piste sono comunque aperte, dall'ipotesi di suicidio a un gioco finito male.

Tutto ciò ha avuto forti ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Ieri sera le corse previste in partenza da Castelvetrano per Trapani sono state annullate. Stessa situazione questa mattina, con i pendolari che sono stati costretti a prendere mezzi alternativi per arrivare a destinazione.