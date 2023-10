Castelvetrano, lite in un negozio: aggredisce i titolari e i carabinieri, denunciato

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato un uomo di 34 anni per i reati di danneggiamento, lesioni personali e violenza su pubblico ufficiale. I carabinieri, intervenuti per una lite all’interno di un’attività commerciale, hanno constatato all’arrivo che il 34enne avrebbe danneggiato il negozio e aggredito fisicamente i titolari. Alla vista dei militari, l’uomo si sarebbe scagliato pure contro di loro con calci e pugni venendo bloccato e riportato alla calma in pochi attimi. Per i carabinieri, intervenuti in due equipaggi, sono servite le cure mediche per le lesioni riportate così come per i titolari dell’attività commerciale.