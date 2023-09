Trovata morta la ragazza scomparsa ad Alcamo

Finisce in tragedia il caso della ragazza di Alcamo la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori nel pomeriggio di martedì scorso. Il suo corpo è stato trovato senza vita ieri all’interno di un’abitazione del centro storico alcamese che aveva affittato la stessa giovane quel giorno. Si ipotizza che si sia tolta la vita: nel corpo il medico legale incaricato dalla procura non ha rilevato segni di violenza. Ad essere state invece evidenziate possibili tracce di avvelenamento. Secondo la polizia la giovane si sarebbe potuta togliere la vita ingerendo qualche sostanza letale. Ma su questo ancora sono in corso degli accertamenti. La 23enne si sarebbe allontanata dalla casa con cui viveva con i genitori e in quello stesso giorno aveva affittato un’immobile in via Mazzini. A trovarla senza vita è stato il padrone dell’abitazione. Immediatamente ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine denunciando di aver trovato la giovane priva di vita. La ragazza era uscita martedì per andare a trovare un’amica ma non era rientrata a casa. Da qui la decisione dei genitori di denunciarne la scomparsa al commissariato di polizia. La ragazza aveva detto a madre e padre prima di andar via che si sarebbe recata da una sua amica a Camporeale ma non è più rientrata. I genitori hanno quindi contattato l’amica per avere spiegazioni ma aveva risposto che quel pomeriggio non l’aveva mai vista e non si era quindi recata da lei.