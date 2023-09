Incendiate quattro auto a Marsala, fiamme alte e denso fumo: indagini

Momenti di paura la scorsa notte per un incendio divampato a Marsala: quattro automobili parcheggiate sono andate a fuoco in via Vito Falco. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i residenti preoccupati per le alte fiamme e il fumo nero.

Sul posto sono giunti i pompieri di Mazara del Vallo che hanno spento il rogo. Le auto sono state completamente distrutte. Si tratta dell'ennesimo incendio nella zona: nei giorni scorsi episodi analoghi sono avvenuti tra il lungomare Salinella e via d'Azeglio.

Sul luogo dell'incendio sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno identificato i proprietari delle vetture e hanno avviato le indagini: tutte le piste rimangono aperte, dall'incendio per una combustione all'atto intimidatorio o di avvertimento. È al vaglio degli inquirenti la possibile presenza di impianti di videosorveglianza nella zona che potrebbero aiutare nelle indagini.

Nello scorso mese di dicembre, l'episodio più grave a marsala: sette auto presero fuoco in via del Fante e, al termine delle indagini, i carabinieri arrestarono un pregiudicato.