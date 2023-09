Incidente tra due auto a Marsala, due feriti: uno è gravissimo

Due feriti, uno è in condizioni gravissime. E' il bilancio di un incidente che si è verificato tra Marsala e Salemi, nella zona di contrada Chitarra. Nello scontro sono rimaste coinvolte una jeep e una Fiat Panda. Ad avere la peggio l'uomo che si trovava alla guida di quest'ultima, trasportato con codice rosso in ospedale.

E' stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. La jeep invece era guidata da un 48enne marsalese rimasto ferito, ma in modo meno grave. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Le due auto hanno infatti riportato gravissimi danni ed è stato necessario estrarre dalle lamiere i feriti. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto sono in corso.