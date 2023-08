La guardia costiera presidia la spiaggia di San vito Lo Capo: stop agli abusivi

Operazione di controllo "a tappeto" di tutta la spiaggia di San Vito Lo Capo svolta dai militari della Capitaneria di Porto di Trapani in collaborazione con i colleghi della Delegazione di Spiaggia di San Vito. L'attività, iniziata in piena notte, ha consentito di effettuare, senza soluzione di continuità, un controllo periodico e costante dell’intera spiaggia libera di San Vito Lo Capo, impedendo l'accesso e l’abusivo posizionamento di attrezzature balneari prima che le stesse vengano locate/affittate dai clienti/turisti, evitando in tal senso un’occupazione non autorizzata di porzioni di spiaggia libera.