Mazara, colpito in spiaggia da uno sconosciuto a calci e pugni: denunciato l'aggressore

Ha avuto un alterco con uno sconosciuto ed è stato aggredito a calci e pugni, mentre si trovava vicino ad uno stabilimento balneare, a Mazara del Vallo. Un uomo di 34 anni, così, è andato in caserma dai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti. I militari, grazie ad alcuni testimoni e alle immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono riusciti a risalire all’aggressore, trentenne, che è stato denunciato per lesioni personali. La vittima era stata trasportata in ospedale. La prognosi di oltre 30 giorni.