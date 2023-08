Castelvetrano, tunisino ferisce con una bottiglia un connazionale: arrestato

I carabinieri della stazione di Castelvetrano, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno arrestato un pregiudicato tunisino di 27 anni per lesioni personali aggravate. E’ stato sorpreso da una pattuglia mentre, durante una lite, feriva con una bottiglia di vetro rotta un connazionale. Il tunisino è stato arrestato, la vittima portata in ospedale. L’arresto è stato convalidato e il gip ha imposto al 27enne, che era senza permesso di soggiorno, la custodia cautelare in carcere.