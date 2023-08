L'incidente mortale a Marsala, la vittima è un panettiere di 49 anni: "Siamo tutti sotto choc"

Si chiamava Gaspare Arini, 49 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Trapani a Marsala. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda e si è schiantato contro un muro: l'impatto si è rivelato violentissimo e non ha lasciato scampo ad Arini, deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore tutta Marsala, dove in tanti conoscevano il 49enne, titolare di un panificio molto frequentato.

In tanti si recavano quotidianamente nel suo negozio: "Eri un grande lavoratore - scrive un amico su Facebook - vivevi per la tua famiglia, un uomo buono, una persona rara". I messaggi per Gaspare Arini sono decine. "Io non trovo parole per tutto ciò - scrive Vincenzo - fai buon viaggio amico mio, che la terra ti sia lieve". "Siamo tutti sotto choc per questa tragedia, riposa in pace Gaspare", aggiunge Francesca. E ancora: "Che triste notizia - scrive Salvatore - quello che ti è successo è assurdo. Un abbraccio forte alla tua famiglia, che abbia la forza di affrontare questo momento. Noi siamo vicini a tutti voi".

Le indagini sulla dinamica dello schianto sono tuttora in corso, ma sembra che nessun altro mezzo si stato coinvolto. Si tratterebbe di un incidente autonomo, non è escluso che Arini sia stato colto da un malore mentre era alla guida dell'auto e abbia quindi perso il controllo. Lascia una moglie e due figli.