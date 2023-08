Si schianta contro un muro, muore un uomo di 49 anni a Marsala

Un uomo di 49 anni è morto questo pomeriggio a Marsala dopo un incidente in via Trapani. A.G., queste le iniziale è deceduto all'ospedale Paolo Borsellino, dove era stato trasportato dopo l'impatto dal personale del 118. Non sarebbe coinvolta nessun'altra vettura nel sinistro.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia municipale, che è arrivata in via Trapani per effettuare i rilievi, il 49enne avrebbe perso il controllo della vettura, per poi schiantarsi contro il muro. Non è escluso un malore. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.