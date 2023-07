Barche troppo vicine alla costa a Favignana, fioccano 70 multe

La polizia municipale di Favignana ha elevato oltre 70 multe ad altrettante barche ancorate sotto costa nelle zone di Marasolo, al Previto e a Cala Rossa. L’operazione è stata disposta nell’ambito di quanto deciso durante la riunione in prefettura prima dell’avvio della stagione estiva. In quell’occasione è stata concordata l’intensificazione dei controlli durante l’estate al fine di garantire la sicurezza di residenti e villeggianti e il rispetto delle norme.

«L’invasione di barche in assenza totale del rispetto delle regole del mare e della distanza dalla costa non può più avvenire - ha detto il sindaco Francesco Forgione -. Le multe elevate rischiano di essere insufficiente se non c’è anche una presenza forte da parte della Capitaneria di porto. Per queste ragioni ho scritto al comandante e ho chiesto la presenza permanente di una motovedetta nelle nostre acque e il rafforzamento del numero dei militari impiegati per tutta la stagione estiva».