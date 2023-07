Due incidenti in poche ore: 5 feriti sulla Partanna-Selinunte, auto si ribalta a Donnalucata

E' di cinque feriti di cui due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 13 Partanna-Selinunte, in provincia di Trapani. Coinvolte due Mercedes che viaggiavano in direzione opposta. Per estrarre tre dei feriti dalle lamiere dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Due 26enne sono stati trasportati all'ospedale di Sciacca e non sono in gravi condizioni, un 34enne è stato prima portato all'ospedale di Castelvetrano e poi trasferito al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. In prognosi riservata un uomo e una donna che hanno riportato le ferite più gravi.

A Donnalucata, in provincia di Ragusa, un altro incidente che ha paralizzato il traffico. E' successo sulla litoranea, vicino a contrada Corvo. Una donna ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. L'automobilista è stata medicata sul posto, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Foto di Franco Assenza