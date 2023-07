Castelvetrano, ordigno bellico a Marinella di Selinunte: transennata la spiaggia

È stato segnalata la presenza in mare di un presunto ordigno bellico nello specchio d’acqua antistante la località Marinella di Selinunte nel comune di Castelvetrano. Lo rende noto la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Mazara del Vallo.

L’ordigno si trova a circa 100 metri dalla battigia su un fondale di 3 metri. Già in passato in tale località erano stati individuati diversi ordigni bellici. In attesa dell’intervento di rimozione/distruzione, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato l’accesso da parte di personale diverso da quello appartenente alle Forze di Polizia. Sono, altresì, vietati la sosta, il transito, l’ancoraggio di unità navali, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto.