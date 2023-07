Pantelleria, denunciato un agricoltore: è accusato di aver causato un incendio

Un bracciante agricolo di 68 anni è stato denunciato dai carabinieri a Pantelleria per incendio doloso in contrada «Rekhale», lungo la via Nikà. Per spegnere il rogo, alcuni giorni fa, erano intervenuti le squadre di spegnimento della Regione Sicilia, la pattuglia del corpo forestale regionale siciliano, e un Canadair. I carabinieri hanno scoperto che il punto d’innesco dell’incendio partiva dall’interno un terreno privato. L’agricoltore aveva dato fuoco a cumuli di materiale vegetale e sfuggendo al controllo le fiamme avevano bruciato circa 3 ettari di terreno incolto e macchia mediterranea.