Usura e tentata estorsione, arrestato a Marsala

Daniele Crimi, di 38 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Marsala per atti persecutori, tentata estorsione e usura. A firmare l’ordine di custodia cautelare in carcere è stato il gip del tribunale di Marsala su richiesta della procura.

Dalle indagini è emerso che Crimi, approfittando dello stato di bisogno economico di un uomo vittima di ludopatia, prometteva somme di denaro, per poi farsele restituire attraverso la violenza e con un interesse usuraio del 100%. L’attività investigativa, spiega una nota dei carabinieri, «ha permesso di ricostruire numerosi episodi di usura, estorsione e atti persecutori collocabili tra il gennaio 2021 e il maggio 2023, idonei a determinare nella vittima un grave e continuo stato d’ansia e paura per propria incolumità. Le indagini preliminari sono in corso».

In precedenza, nel giugno 2019, sempre i carabinieri avevano arrestato Crimi su ordine del giudice di sorveglianza di Trapani, che revocandogli i domiciliari aveva disposto la custodia in carcere. Ciò per aver violato le disposizioni del giudice mentre ai domiciliari stava scontando una pena per reati contro la persona e il patrimonio.