È morto il procuratore Giacomo Bodero Maccabeo, fu giudice del "Borsellino ter"

È morto, nella sua citta natale, a Como, all'età di 83 anni il procuratore Giacomo Bodero Maccabeo. È stato procuratore della Repubblica a Trapani dal 2003 al 2011. È stato il giudice del “Borsellino ter”. Da presidente di Corte d'Assise giudicò gli imputati per la strage di via d'Amelio del luglio 1902 e quelli del processo per il fallito attentato all'Addaura, contro il giudice Falcone e contro alcuni magistrati svizzeri, tra i quali l’ex procuratrice del tribunale internazionale Carla Del Ponte.

Giacomo Bodero Maccabeo si è spento ieri pomeriggio all'ospedale Sant'Anna di Como, dopo un ricovero di poche ore. Aveva 83 anni, 50 dei quali trascorsi in magistratura, dalla Lombardia alla Sicilia fino al Piemonte, di dove era originario. Amò molto la Sicilia, in cui tra Caltanisetta, Gela e Trapani, visse alcuni delle fasi più brillanti della sua parabola professionale. Permise alla procura di Palermo di disvelare i rapporti tra mafia, impresa e politica nel trapanese.