Cavallo imbizzarrito, cade dal calesse: morto l'ex infermiere di Mazara in vacanza in California

È deceduto all'Antelope Valley Medical Center di Lancaster dove da alcuni giorni si trovava ricoverato in gravi condizioni e con la prognosi riservata, Vincenzo Licari, 68 anni ex infermiere in pensione di Mazara del Vallo, in vacanza in California con la moglie.

L'uomo, a bordo di un calesse, era stato sbalzato a terra dopo che un coyote attraversando la strada aveva fatto imbizzarrire il cavallo che li trainava. Sul mezzo, oltre ai due coniugi mazaresi, anche una coppia di amici di Campobello di Mazara. Il calesse invece era condotto da una loro cugina proprietaria di un maneggio.

Quando il cavallo si è imbizzarrito, il calesse si è capovolto su una strada sterrata e le cinque persone a bordo sono cadute a terra. Ad avere la peggio proprio Vincenzo Licari, trasferito presso l’Antelope Valley Medical Center di Lancaster in gravi condizioni e in prognosi riservata. Anche gli altri passeggeri del calesse sono finiti in ospedale con varie fratture su tutto il corpo. La moglie di Vincenzo Licari è già stata dimessa.

Sui social tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare dagli ex colleghi che scrivono: «Ci ha lasciati, a seguito di un improvviso incidente in California, Enzo Licari, collega in pensione della cardiologia: ci stringiamo alla famiglia ed assicuriamo la nostra preghiera».