Discarica abusiva in fiamme: momenti di paura nel centro storico di Mazara

Fiamme e paura ieri sera nel centro di Mazara del Vallo. Intorno alle 21.30, in via Goti, è andata a fuoco una grossa discarica abusiva in un'area privata recintata. Il rogo, scoppiato nei pressi di un’abitazione diroccata e a pochi metri dal secondo ingresso della biblioteca comunale, si è subito propagato tra i rifiuti rendendo l'aria irrespirabile e generando una colonna di fumo.

Nella discarica, che si trova in una zona molto frequentata dai turisti, c'erano rifiuti di vario tipo, come si legge nel gruppo Facebook Mazara is magic che ha anche pubblicato le foto dopo il rogo. «Sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala per domare le fiamme, poiché non vi erano mezzi che potessero entrare nelle vie del centro storico. L'incendio è stato domato dopo oltre 3 ore». Complesse le operazioni per la difficoltà da parte dei mezzi dei vigili del fuoco di attraversare lo stretto viclo. Sul posto sono intervenuti anche agenti di polizia ed vigili urbani per tenere i passanti a distanza di sicurezza.