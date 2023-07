Marsala, ufficiale dell’aeronautica militare salva un uomo che rischiava di annegare

Il tenente colonnello dell’aeronautica militare, Boris Petracca, mentre si trovava in spiaggia in un lido sul lungomare di Marsala, ha salvato un turista 30enne che rischiava di annegare. Petracca ha lavorato per 16 anni al gruppo Sar di Trapani-Birgi e ora è al comando operative di vertice interforze a Roma. A Marsala, attualmente, è in ferie. «Stavo giocando con mio figlio e altri familiari quando ho sentito qualcuno che provava a urlare e ingoiava acqua. Ho notato delle braccia alzate, ho sentito di nuovo quel rumore e po non ho visto più nulla», racconta Petracca.

Il colonnello si è tuffato e ha raggiunto il 30enne che si trovava già sott’acqua. Lo ha recuperato con l’aiuto del collega maresciallo Salvatore Vetrugno, e trascinato sulla spiaggia. L’uomo è stato così controllato da due medici che si trovavano nei pressi del lido.