Cade con lo scooter in val di Fiemme: muore trapanese di 35 anni emigrato in Trentino

È caduto con lo scooter mentre percorreva una strada di campagna della val di Fiemme. Un incidente che è costato la vita a Salvatore Ingrassia, 35 anni, trapanese di nascita e poi emigrato con la famiglia in Trentino.

La dinamica è tutta da accertare, ma non sembra siano stati coinvolti altri mezzi. Erano le 17,30 circa di venerdì pomeriggio quando l'uomo era in sella al suo ciclomotore Piaggio lungo la vecchia via che collega Daiano a Cavalese, una strada non asfaltata e in pendenza. Per cause da stabilire, Salvatore Ingrassia ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo la testa. Alcuni passanti hanno dato l'allarme, ma quando le forze dell'ordine e l'elisoccorso sono arrivati sul posto, per lui non c'era più nulla da fare.

Salvatore Ingrassia era nato a Erice, ma si era trasferito in Trentino con la famiglia quando era ancora un bambino. I genitori avevano aperto il «Bar Teatro» a Predazzo, dove si erano stabiliti. Una volta conclusi gli studi, il 35enne aveva lavorato per alcuni anni in una tabaccheria poi aveva avviato una palestra online insieme a un amico. Ultimamente gestiva con la compagna un B&b a Cavalese.