Messina Denaro di nuovo interrogato in carcere risponde ai magistrati di Palermo

Terzo interrogatorio in carcere per il boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sentito dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido con i sostituti Pierangelo Padova e Gianluca De Leo. L’ex superlatitante è stato ascoltato per circa tre ore nel supercarcere dell’Aquila, alla presenza del suo legale, l’avvocato Lorenza Guttadauro, che è anche sua nipote, in quanto figlia della sorella del detenuto.

Pur potendo avvalersi della facoltà di non rispondere, come aveva già fatto altre volte, Messina Denaro ha risposto ai procuratori. L’interrogatorio riguarderebbe indagini di mafia relative alla zona del Trapanese in cui il boss operava e trascorreva la latitanza.