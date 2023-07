Alcamese arrestato per spaccio di droga dopo un inseguimento

Un alcamese e la sua compagna sono stati arrestati dagli agenti di polizia della questura di Trapani accusati di detenzione e spaccio di droga. Nel corso di un controllo nel territorio di Erice nell’auto dell’uomo bloccata dopo un tentativo di fuga sono stati trovati 111 grammi di cocaina in un involucro.

In casa ad Alcamo Marina gli agenti di polizia hanno trovato 5 mila euro in contanti che sono stati sequestrati. La coppia percepiva il reddito di cittadinanza. Il gip ha disposto il carcere per l’uomo mentre la donna, madre di tre minorenni, è stata scarcerata.