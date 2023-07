Carceri, il Sappe denuncia: due detenuti aggrediscono guardia a Trapani

Due detenuti hanno aggredito un agente penitenziario nel carcere di Trapani. Lo rende noto il segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece.

«Continuano le aggressioni da parte dei detenuti. - racconta - Questa volta è il personale in servizio a Trapani ad aver vissuto una mattinata da incubo. Due carcerati hanno colpito un sovrintendente con un pugno allo zigomo. Queste sono situazioni che destabilizzano l’ordine, la sicurezza e la serenità del personale operante. Pertanto, considerato quanto previsto dal protocollo in vigore, si rende indispensabile disporre il trasferimento degli aggressori in altro istituto penitenziario».

Capece evidenzia ancora che «le carceri siciliane stanno vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei detenuti. Sono continue le aggressioni al personale che si verificano senza che vi sia un intervento da parte degli organi superiori». Per il segretario generale del Sappe, che esprime solidarietà e vicinanza al collega ferito, «quel che è accaduto ci ricorda per l’ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario».