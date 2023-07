Il disabile pestato a Petrosino, arrestato anche il secondo aggressore: ha 17 anni

I carabinieri della stazione di Petrosino hanno eseguito un’ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di Palermo nei confronti di un 17enne che avrebbe partecipato al pestaggio di un disabile la notte dello scorso 15 giugno nel quartiere Strasatti. Un altro maggiorenne è in carcere per la brutale aggressione.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Marsala e dalla procura per i minorenni grazie ad un video della brutale aggressione hanno consentito di dare un nome e un cognome ai due ragazzi che senza un motivo hanno picchiato un uomo di 32 anni, disabile al 70% dalla nascita.