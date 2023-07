Salemi, si barrica in casa e minaccia di sparare: si arrende dopo ore

Un uomo si è arreso alla polizia dopo essersi barricato in casa in via Giovanni Verga a Salemi, minacciando di sparare dal balcone con un fucile.

La zona era stata chiusa al traffico e sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile di Trapani anche le squadre speciali da Palermo. L’uomo, Giuseppe Barraco, dopo alcune ore si è arreso.

Le squadre speciali Uopi di Palermo hanno circondato il palazzo. Alcuni agenti sono saliti sul tetto.

Giuseppe Barraco, che in passato aveva sparato dal balcone, ha tentato la fuga da una botola, ma è stato bloccato dagli agenti nella tromba delle scale.

Adesso è stato portato negli uffici di polizia in attesa dei provvedimenti della magistratura.