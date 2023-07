Marsala, ragazza passa la notte in stato confusionale sulla statale vicino all’ospedale Borsellino

Una ragazza di circa vent'anni è stata trovata questa mattina a Marsala in stato di shock e semi coscienza in un’area di sosta in prossimità della Strada Statale 188, poco distante dall’ospedale "Paolo Borsellino".

La giovane era distesa per terra. Indossava un giubbotto di pelle nero e calze di lana blu. Non indossava le scarpe. Quattro cittadini di Salemi, che si trovavano a passare di lì, intorno alle ore 10.30-11, l’hanno notata e hanno chiamato prontamente il 118 e le forze dell’ordine. Pare che la giovane abbia detto che si trovava lì dalla notte. Le forze dell’ordine indagano sulla vicenda per capire cosa sia accaduto.