Secondo avvocato di fiducia per Matteo Messina Denaro: tutelerà i diritti del boss in cella

E’ durato poco più di un’ora l’incontro tra il boss Matteo Messina Denaro, detenuto nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila dal 16 gennaio scorso, e l’avvocato di Vasto (Chieti), Alessandro Cerella di 29 anni, fresco di nomina, che affiancherà l’avvocato Lorenza Guttadauro, nipote del super boss di Castelvetrano (Trapani). L’avvocato vastese si occuperà della Sorveglianza di Matteo Messina Denaro, ovvero dei diritti e delle sue esigenze come detenuto nel regima di 41bis, all’interno del supercarcere dell’Aquila che contiene oltre 130 mafiosi. I due legali sono in contatto quotidianamente per portare avanti diverse istanze per il loro assistito.

Per Matteo Messina Denaro è stata allestita, già da tempo, una stanza a un metro dalla sua cella, isolata dalle altre, nel carcere dell’Aquila dove viene sottoposto alla chemioterapia, dopo il suo arresto a Palermo nei pressi della clinica 'La Maddalena, dove appunto si sottoponeva a controlli e cure. Quadro sanitario del boss ritenuto importante, tanto che sono già diverse le visite all’ospedale dell’Aquila, blindato ogni volta da un imponente servizio di scorta e vigilanza.