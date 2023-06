Castellammare, scopre di essere stata adottata e a 51 anni ritrova le tre sorelle

Solo a 51 anni ha saputo chi è la mamma e conosciuto tre sorelle e saputo di avere anche un fratello: Rosanna Conticelli mostra la foto della mamma biologica, delle sorelle, sorride e piange: «Ora non mi sento più sola -dice- ho ritrovato le mie origini e la mia identità». Il test del Dna ha dato la certezza: un legame di sangue mai interrotto e nonostante non si conoscessero continuavano a cercarsi. Rosanna è sempre stata a Castellammare del Golfo con i genitori adottivi e solo a 51 anni, madre e già nonna, ha potuto abbracciare le sorelle che non sapeva di avere: Sonia di 44 anni, Letizia di 43, Eleonora di 39. E conoscerà anche il fratello Orazio.

Vivono tutte poco distanti, tra Palermo e provincia, e si sono ritrovate dopo più appelli tramite social e un unico punto comune: la data di nascita del 14 agosto 1971. Al primo incontro già speravano che il legame ci fosse ed il test del Dna lo ha confermato, ma Rosanna non potrà mai conoscere la mamma, morta per una malattia a 38 anni, ed anche il padre ormai non c’è più. Ma potrà ascoltare i ricordi delle sorelle che le hanno raccontato che la madre non si dava pace per la sua prima figlia data in adozione.

