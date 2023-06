Marsala, scatta un secondo arresto per il delitto Titone: fu ucciso per un debito non pagato

Polizia e carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Marsala, nei confronti di Lara Scandaliato trentenne marsalese, accusata di omicidio e rapina, ai danni di Antonino Titone, commessi a Marsala il 26 settembre 2022, in concorso con Giovanni Parrinello già tratto in arresto quel giorno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, nel corso di una rapina scaturita da questioni legate a un debito non pagato per una partita di droga, avrebbe ucciso la vittima colpendola ripetutamente alla testa utilizzando un oggetto contundente modificato e si sarebbe poi allontanato insieme alla donna, che sarebbe rimasta fuori dall’abitazione durante le fasi culminanti dell’omicidio. In base agli accertamenti degli investigatori, sarebbe entrata nell’abitazione rivestendo un ruolo attivo nel delitto. L’indagata, localizzata e rintracciata a Favignana, dove si trovava per ragioni lavorative, è condotta nel carcere Pagliarelli di Palermo.