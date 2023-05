Processo a 10 dell'equipaggio, Juventa ricorre alla Consulta: criminalizzazione pervasiva

I legali della nave Iuventa (di proprietà Ong della tedesca Jugend Rettet) hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale contro il procedimento in corso al tribunale di Trapani nei confronti dei 10 componenti dell’equipaggio, accusati di favoreggiamento illegale dell’immigrazione clandestina. L’atto è stato depositato ieri nel corso dell’udienza preliminare.

Nel corso di una conferenza stampa online internazionale, i vertici della Ong hanno spiegato che la decisone del ricorso è maturata, dopo che sono stati ipotizzati profili di una “criminalizzazione pervasiva».

È giunto il momento di valutare, “una volta per tutte i profili di illegittimità» nelle indagini e durante le udienze». Per i vertici della Ong, c’è stata una “compressione illegittima dei diritti fondamentali». Viene inoltre contestata la «sproporzione delle sanzioni», tra l’altro, recentemente, ulteriormente inasprite.L’obiettivo e quello di «sospendere tutti i procedimenti giudiziari in corso», perché «noi difendiamo, oltre al nostro equipaggio, anche tutti gli altri volontari che si trovano nelle stesse condizioni» e riteniamo che «il legislatore non abbia compreso la complessità del fenomeno».

Le indagini tese a verificare la complicità tra trafficanti e organizzazioni umanitarie, hanno più volte rimarcato negli ultimi mesi, «non hanno mai portato a nulla di concreto».

