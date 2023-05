Multata 30 volte per l'accesso alla ztl, dovrà pagare: il Comune di Campobello di Mazara vince in appello

Una donna di Campobello di Mazara dovrà pagare le 30 multe che la polizia municipale le ha elevato per l’accesso non autorizzato alla Ztl di Tre Fontane, località balneare del comune di Campobello.

In primo grado, nel maggio 2022, il giudice di pace di Castelvetrano aveva annullato le contravvenzioni. Ora il Tribunale di Marsala ha accolto il ricorso presentato dal Comune.

La donna si era rivolta all’avvocato Francesco Fulgo che presentò i ricorsi per l’ammontare delle 30 multe. Il giudice di pace chiarì che il telelaser non consentiva la registrazione fotografica completa dell’evento. Ora, invece, il Tribunale si è espresso accogliendo il ricorso del Comune, legittimando quanto fatto dalla polizia municipale.

La donna, che dopo la sentenza ha definito una transazione col Comune, pagherà 3.012 euro in 18 rate mensili. Il Tribunale l’ha pure condannata a pagare le spese legali e di lite che ammonta a poco più di 2.000 euro.

