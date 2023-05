Ai domiciliari avvisa che il braccialetto è guasto ed evade per fumare una sigaretta

Il braccialetto elettronico non funziona, e ne approfitta per evadere dai domiciliari. I carabinieri di Misiliscemi, nel Trapanese, hanno arrestato per il reato di evasione un pregiudicato di 59 anni. Era stato l’uomo a far notare ai militari, nel corso di un primo controllo, il malfunzionamento del dispositivo elettronico, che è stato subito segnalato alla ditta per la riparazione. Dopo 20 minuti i militari sono tornati dall’uomo, che intanto se ne era andato a fumare una sigaretta a bordo della sua microcar a pochi metri da casa.

© Riproduzione riservata