Nonno Pietro compie 100 anni: grande festa a Marsala

Marsala ha un nuovo centenario ed è festa grande. A raggiungere questo importante traguardo è stato nonno Pietro e per l'occasione ai festeggiamenti hanno partecipato, oltre ad amici e parenti, anche il sindaco Massimo Grillo, l’assessore Salvatore Agate e la consigliera Rosanna Genna.

Le 100 candeline sono state spente lo scorso 1 maggio e nonno Pietro ha piacevolmente parlato con gli amministratori locali. Evidentemente commosso per l'affetto dimostrato da amici e parenti. Nonno Pietro ha anche svelato cosa ama mangiare: pasta col matarocco e la mozzarella di marca.

L'amministrazione comunale ha anche voluto dedicargli un post sui profili istituzionali: "Ha tagliato il traguardo delle 100 primavere ed è stato in grado di relazionarsi perfettamente con amici e parenti, ma anche con il sindaco Massimo Grillo, l’assessore Salvatore Agate e la consigliera Rosanna Genna, assieme per congratularsi con il festeggiato. Se non fosse perché non sente tanto bene e per una caduta rimediata 5 anni fa potrebbe ancora lavorare, come lui stesso afferma. Conosciuto come 'u Zu Petru u firraru', da giovane conobbe Rosa Lombardo che poi divenne sua moglie. Dal loro matrimonio sono nati Paola, Antonina e Vincenzo. E sono stati loro, assieme ai 4 nipoti e ad altrettanti pronipoti, a festeggiarli.

“Ci siamo complimentati con Pietro Pellegrino per questo traguardo - affermano gli amministratori comunali - e ci fa enorme piacere vederlo in condizioni ottimali, frutto di una vita sana e laboriosa”. A nonno Pietro, che ama i programmi televisivi con i sottotitoli, il sindaco Grillo ha donato la targa istituzionale con gli auguri della Città di Marsala.

© Riproduzione riservata